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عربي-دولي

السعودية تعلق رسميا على محاولة اغتيال ترامب.. هذا ما قالته

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:50
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أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا. 

وقالت الوزارة في بيان "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب".
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وأضافت أن المملكة تعبر عن "تضامنها التام مع الولايات المتحدة الأميركية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف".

وجاء في بيان الوزارة أن السعودية تعبر عن "تعازيها لأسرة المتوفي (في الهجوم) وللشعب الأميركي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أعلن في وقت سابق، الأحد، أن مطلق النار هو توماس ماثيو كروكس (20 عاما) من ولاية بنسلفانيا، وقد قضى على الفور برصاص عناصر الخدمة السرية فور إطلاقه النار على ترامب.

ودعا الرئيس الجمهوري السابق، الأحد، الأميركيين إلى الوحدة، وعدم السماح "للشر بأن ينتصر"، مضيفا "أن الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوره".
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