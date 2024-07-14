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بايدن: لا يمكن أن نسمح بتكرار ما حصل لترامب أبداً

Lebanon 24
14-07-2024 | 14:30
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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الاحد، ان "ما حدث للمرشح الرئاسي دونالد ترامب أمس لا يعبّر أبداً عن قيم أميركا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبداً".


وقال: "تحدثت الليلة الماضية مع ترامب، أنا ممتن بصدق لأنه في صحة جيدة ويتعافى، أذكره أنا وزوجتي جيل في دعائنا".
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وأضاف: "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع مطلق النار هذا. أحث الجميع على عدم وضع افتراضات حول دوافعه أو انتماءاته. ادع مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بعمله".


وتابع بايدن: "لا يوجد مكان في أميركا لهذا النوع من العنف. يجب أن تكون الوحدة غايتنا الآن، وسأتحدث للأمة من المكتب البيضاوي الليلة".


واكمل: "وجهت الخدمة السرية بتقوية الأمن حول ترامب، ووجهت بتقوية الأمن حول مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. سنقوم بإجراء تحقيق مستقل حول محاولة الاغتيال".
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