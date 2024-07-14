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عربي-دولي

بعد محاولة اغتياله.. ترامب لن يغير "برنامجه"

Lebanon 24
14-07-2024 | 15:22
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عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، بالمضي قدما إلى مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيرشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال في تجمع انتخابي السبت.
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وكتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية تروث سوشال "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين. لكنني لن أدع قناصا أو قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج" الزمني.

وكان ترامب (78 عاما) قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه.

ووقع إطلاق النار قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات، حين سيواجه ترامب الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للمرة الثانية.

وقال بايدن الأحد إنه أمر بالتحقيق لتحديد كيف تمكن رجل يبلغ من العمر 20 عاما يحمل بندقية من طراز 15 إيه.آر من الاقتراب بدرجة كافية لإطلاق النار صوب ترامب من سطح منزل.

وبصفته رئيسا أميركيا سابقا، يتمتع ترامب بحماية مدى الحياة يوفرها جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاعات رويترز/إبسوس، أن المنافسة متقاربة بين الرجلين.

ومن المقرر أن يحصل ترامب على الترشيح الرسمي لحزبه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يبدأ في ميلووكي بولاية ويسكونسن، الاثنين.
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