"أف. بي. آي" يكشف معلومات جديدة عن مطلق النار على ترامب

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ذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "أف.بي.آي" الأحد أن المسلح المشتبه بإطلاقه الرصاص في تجمع انتخابي لدونالد ترامب أمس السبت تصرف بمفرده واستخدم بندقية "أيه.آر" تم شراؤها بشكل قانوني لإطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق.وقالوا إنه "ليس لديهم ما يشير إلى أن المشتبه به لديه مشكلات تتعلق بالصحة النفسية".وأضاف المسؤولون في اتصال مع الصحفيين أن "التحقيق في مرحلة مبكرة وأنهم لم يحددوا بعد التوجه الفكري للمشتبه به". وقالوا إن "من أولياتهم العثور على الدافع وراء إطلاق النار".ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي القول إن "عائلة مطلق النار تتعاون مع المحققين الفيدراليين".ولم يجب أقارب توماس ماثيو كروكس على رسائل متعددة من وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق.