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عربي-دولي

الحوثيون: نفّذنا عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات الإسرائيلية

Lebanon 24
14-07-2024 | 18:30
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قالت جماعة الحوثي اليمنية الأحد إنها نفذت عمليتين عسكريتين في خليج عدن وفي إيلات جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت السفينة الإسرائيلية "يونيفيك" في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
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وأشار إلى مهاجمة أهداف عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة.
وأضاف سريع أن أحدث عمليتين عسكريتين جاءتا رداً على الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على خان يونس في قطاع غزة أمس السبت، وهو الهجوم الذي قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 فلسطينياً وإصابة 300 آخرين.

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