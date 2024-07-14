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عربي-دولي

العاهل الأردني يدين محاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
14-07-2024 | 23:27
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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، عن استنكاره الشديد لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.
 
وأدان العاهل الأردني، في برقية بعثها للرئيس الأميركي السابق، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها، محاولة الاغتيال وجميع أشكال العنف، متمنيا لترامب وباقي المصابين الشفاء العاجل.
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وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حدد هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس، 20 عاما، وقد قتل في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.

وتشارك وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال محتملة.

هذا وأعرب زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة دونالد ترامب، فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة الاغتيال. (روسيا اليوم)
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