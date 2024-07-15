بعد نجاته من محاولة الاغتيال.. ترامب يتحدث عن لحظة تاريخية يستفيد منها: خطابي سيختلف!

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بعد ساعات فقط من نجاته من محاولة اغتيال هزّت العالم بأسره، وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى مدينة ميلووكي شمال شرقي الولايات المتحدة لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري.لحظة تاريخية لتوحيد البلادوما إن وصل، حتى أعلن مرشح الحزب الجمهوري اليوم الاثنين، أنه يريد الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية وتوحيد البلاد، في إشارة منه إلى ما حدث معه مساء السبت الماضي، حينما أطلق مراهق عليه الرصاص محاولاً قتله أثناء تجمّع انتخابي ونجا من موت محقق عند اللحظة الأخير.كما شدد الرئيس السابق على أن خطابه بعد ما حدث سيكون مختلفا تماما عما كان عليه في الماضي، دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى حول شكل هذا التغيير.وقبل مغادرة منتجعه الصيفي في ولاية نيوجيرسي متوجهاً إلى ميلووكي، كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أنه كانقرر بسبب ما حدث تغيير جدوله، إلا أنه عدل عن فكرته تماما.وقال: "بسبب الأحداث الرهيبة السبت، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين، لكنني لن أدع قناصاً أو قاتلاً يفرض عليّ تغيير البرنامج الزمني".يأتي هذا بينما يُعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن من 15 إلى 18 تموز، ويتمثل هدفه الرئيسي في تسمية ترامب مرشحاً رسمياً للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وفق فرانس برس.وبعد الحادث واتهامات التقصير، شدد جهاز الخدمة السرية الأميركي على أن الوكالة مستعدة تماماً لضمان الأمن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يعقد في ميلووكي الاثنين، وأنها لم تغير بروتوكولاتها حتى بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب.وقالت المسؤولة في جهاز الخدمة السرية أودري غيبسن-سيتشينو لصحافيين: "نحن مستعدون تماماً ولدينا خطة أمنية شاملة"، معربة عن ثقتها في أن الحدث سيحظى بـ"أعلى مستويات الأمن".رصاصة كادت تنهي حياتهيذكر أن الحادث أي محاولة الاغتيال الفاشلة، كان وقع بينما كان ترامب يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت.وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب الرئيس السابق إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، حيث أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.وأثناء إخراجه، رفع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية قبضته أمام الحشد في إشارة تحدٍّ.(العربية)