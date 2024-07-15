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عربي-دولي

أصيبت بمسيّرة أوكرانية.. دبابة روسية تكمل هجومها دون ان تتأثر على الإطلاق (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2024 | 03:38
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدبابة روسية تتعرض لإصابة مباشرة من مسيّرة أوكرانية لكنها لم تتأثر على الإطلاق.

بل شوهدت الدبابة الروسية، بعد إصابتها بالمسيّرة الانتحارية الأوكرانية، وهي تكمل هجومها على المواقع الأوكرانية.

ولم تذكر المواقع متى أصيبت الدبابة ولا نوعها، ولا المكان الذي وقع فيه الهجوم الروسي.
 
 
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لكن بدا واضحا أن الدبابة تستخدم شكلا من أشكال الحماية من الطائرة الانتحارية المسيرة.

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية
واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في منشور عبر تلغرام "في الليلة الماضية.. دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة".

وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا و6 مسيّرات في شبه جزيرة القرم وواحدة في ليبيتسك.(سكاي نيوز)

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