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فيديو.. طائرة سوخوي الروسية تلقي قنبلة يوم القيامة على هدف بأوكرانيا

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:32
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نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع لطائرة سوخوي 34 المقاتلة أثناء تحليقها فوق أوكرانيا حيث ألقت قنبلة "فاب 3000" الروسية، المعروفة أيضا بقنبلة "يوم القيامة".
 
 
وكانت روسيا بدأت في إنتاج قنابل "فاب 3000" الضخمة شديدة الانفجار بكميات كبيرة.
 
 
ويبلغ وزن هذه القنبلة نحو 3 أطنان، ويمكن مقارنتها بالقنابل النووية التكتيكية.
 
 
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ويتم إلقاء قنبلة "فاب 3000"، المزودة بأجنحة، من الجو باتجاه هدفها، وتدور القنبلة 180 درجة بعد سقوطها لتصحيح نفسها للانزلاق.
وعند اصطدامها بالهدف، فإنها تلحق أضراراً بالغة بالتحصينات والبنية التحتية.



 وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 22 اذار الماضي عن بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب 3000".
 
 
وقام وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، آنذاك، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه منذ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار. (روسيا اليوم)
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