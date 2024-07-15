Advertisement

عربي-دولي

هيئة بحرية تتلقى بلاغاً من سفينة تعرضت لهجوم قبالة الحديدة

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1222843-638566465423119645.png
Doc-P-1222843-638566465423119645.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من 3 زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.
Advertisement

وأضافت أنه السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، وذلك بعد أن "اتخذت تدابير حماية ذاتية"، وفقا لرويترز.

 وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:07 | 2024-07-15
07:02 | 2024-07-15
06:55 | 2024-07-15
06:44 | 2024-07-15
06:39 | 2024-07-15
06:22 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24