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عربي-دولي

فيديو جديد لمحاولة اغتيال ترامب.. تفاصيل مثيرة!

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:55
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أظهر مقطع فيديو جديد، لحادثة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، مشهداً مذهلاً، أدهش الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق الفيديو، العشرات من الأشخاص يشاهدون رجلاً يحمل بندقية يتسلق إلى السطح، ولا يحاول التخفي عن أنظارهم، فيما وصل إلى القمة محاولاً اتخاذ وضع أكثر راحة.
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وعندها، لجأ الناس إلى الشرطي، مُطالبين إياه بالتصرف تجاه الرجل الغريب الذي يحمل بندقية، إلا أن ذلك لم يحصل.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يرقدُ بهدوء على أهبة الاستعداد أمام عشرات الأشخاص، ليأخذ بعد ذلك وقته كما لو أنه لا يوجد أحد حوله.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، حدد هوية مطلق النار على ترامب بأنه "توماس ماثيو كروكس"، 20 عاما، وقد قتل في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن توماس كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.

وتشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال. (روسيا اليوم)
 

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