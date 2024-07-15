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عربي-دولي

بالأرقام: إليكم عدد المباني التي دمّرتها إسرائيل في غزة.. وهذه كلفة إعادة الإعمار

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:19
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كشفت الأمم المتحدة مؤخرا أن أكثر من 40 مليون طن من الركام يغطي القطاع الفلسطيني، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين.

وتقدر الأمم المتحدة أيضا أن إخلاء ركام غزة سيستغرق 15 عاما، فيما تبلغ تكلفة العملية ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
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ووفقاً للتقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشهر الماضي، فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وتعرض حوالي عُشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.

ويظهر التقييم أيضًا أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر أيار إن إعادة إعمار المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، عندما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

فيما قال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة.. ولا يوجد مبنى واحد في خان يونس لم يتم المساس به".

كما أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة. (العربية)
المصدر: العربية
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