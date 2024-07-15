31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأرقام: إليكم عدد المباني التي دمّرتها إسرائيل في غزة.. وهذه كلفة إعادة الإعمار
Lebanon 24
15-07-2024
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الأمم المتحدة مؤخرا أن أكثر من 40 مليون طن من الركام يغطي القطاع الفلسطيني، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين.
وتقدر الأمم المتحدة أيضا أن إخلاء ركام غزة سيستغرق 15 عاما، فيما تبلغ تكلفة العملية ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
Advertisement
ووفقاً للتقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشهر الماضي، فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وتعرض حوالي عُشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.
ويظهر التقييم أيضًا أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر أيار إن إعادة إعمار المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، عندما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
فيما قال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة.. ولا يوجد مبنى واحد في خان يونس لم يتم المساس به".
كما أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة. (العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
10:00 | 2024-07-14
14/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
15:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
14:00 | 2024-07-14
14/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:54 | 2024-07-15
محاولة اغتيال ترامب.. هكذا ستؤثر على توجهات الاستثمار وأسواق الأسهم
08:31 | 2024-07-15
عانى من التنمر واستبعد من فريق الرماية... معلومات جديدة كشفت عن مهاجم ترامب
08:00 | 2024-07-15
المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.. اليكم النص الكامل
07:59 | 2024-07-15
مسؤول روسي: نتائج "هجوم أوكرانيا المضاد" في زابوريجيا "صفر"
07:07 | 2024-07-15
إسرائيل متوجّسة.. قرار مصري بتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي
07:02 | 2024-07-15
مفاوضات غزة تسير بوتيرة بطيئة.. 3 مراحل ستُنهي الحرب وإسرائيل تعلّق عليها
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 16:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 16:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 16:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24