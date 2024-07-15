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عربي-دولي

رسم بياني أنقذ حياتيه.. ترامب يكشف سبب نجاته من الموت

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:45
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تفاصيل نجاته من الموت. ففي محادثة بينه وطبيبه، أكد الأخير أن الرئيس السابق أخبره بأنه "لو تغيّر وضع الرصاصة سنتيمتراً واحداً لما كان على قيد الحياة"، موضحا أن التفاتة بسيطة من رأسه أبعدت عنه موتا شبه محتم، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
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كما أن الرئيس الأميركي السابق أخبر طبيبه، روني جاكسون، عبر الهاتف بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال، أن "رسما بيانيا خلفه أنقذ حياته".

وكان ترامب يلتفت ليشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة غير الشرعية على شاشة على يمينه، وذلك قبل برهة من إطلاق النار عليه، موضحا أن تلك الالتفاتة البسيطة أنقذت حياته.

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى بجرح بسيط، مضيفا: "تلك اللحظة - الالتفاتة البسيطة - على الأرجح أنقذت حياتي، لو لم أفعل ذلك لاخترقت الرصاصة رأسي مباشرة وأصبحت في عداد الأموات".

وكان ترامب قد تعرض، السبت، لمحاولة اغتيال، بينما كان يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب ترامب البالغ 78 عاماً إلى خارج موقع التجمّع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه.

فيما قتل أحد الأشخاص الموجودين في الموقع، بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قُتل المنفذ.

وبعد ساعات من الهجوم، أكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وعدم السماح للشر بأن ينتصر". (العربية)
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