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عربي-دولي
إستئناف السفر بين نيجيريا والإمارات
Lebanon 24
15-07-2024
|
12:28
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أعلن وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، اليوم الاثنين، أن "نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين".
وقال ادريس إن "الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية اعتبارًا من اليوم الاثنين".
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