Advertisement

عربي-دولي

إستئناف السفر بين نيجيريا والإمارات

Lebanon 24
15-07-2024 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1222967-638566687887971571.jpeg
Doc-P-1222967-638566687887971571.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، اليوم الاثنين، أن "نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين".

وقال ادريس إن "الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية اعتبارًا من اليوم الاثنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإماراتية: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع
lebanon 24
15/07/2024 23:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لمنع سفك الدماء وعلى أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة
lebanon 24
15/07/2024 23:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى في انهيار مدرسة في نيجيريا
lebanon 24
15/07/2024 23:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يبحث مع شيخ الأزهر سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل التعايش والحوار الحضاري بين الثقافات والشعوب (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/07/2024 23:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24

نيجيريا

الإمارات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-07-15
16:00 | 2024-07-15
15:35 | 2024-07-15
15:25 | 2024-07-15
15:14 | 2024-07-15
14:43 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24