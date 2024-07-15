إستئناف السفر بين نيجيريا والإمارات

أعلن وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، اليوم الاثنين، أن "نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين".



وقال ادريس إن "الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية اعتبارًا من اليوم الاثنين".