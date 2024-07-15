قوى سودانية تدعو لوقف الحرب وتشكيل حكومة "مؤقتة غير حزبية"

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دعت قوى سياسية ومدنية سودانية، الاثنين، خلال اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتشكيل حكومة تصريف أعمال "مؤقتة وغير حزبية".جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات اختتمت بالعاصمة الإثيوبية الاثنين، بمشاركة 14 كيانا وحزبا سودانيا، أبرزها "الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية" (أحزاب سياسية وحركات مسلحة).والأربعاء، انطلقت اجتماعات أديس أبابا للتداول بشأن العملية السياسية في السودان برعاية الاتحاد الإفريقي.وقال البيان: "نؤكد أن الأولوية القصوى للوقف الفوري للحرب في إطار التأكيد على سيادة الدولة السودانية ووحدة هياكلها وشعبها وكامل مسؤوليتها عن أرض الوطن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون عائق".وشدد البيان على "أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة السعودي". (الاناضول)