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الخارجية الأميركية: بلينكن بحث اتفاق الهدنة في غزة مع مسؤولين إسرائيليين

Lebanon 24
15-07-2024 | 15:35
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى بمسؤولين إسرائيليين بارزين، الاثنين، وناقش المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
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وحسب «رويترز»، أكّد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال الاجتماع، أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بموجب الشروط التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 أيار.
( الشرق الأوسط)
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