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عُمان تعلن انقلاب ناقلة نفط قبالة سواحلها

Lebanon 24
15-07-2024 | 16:30
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أعلنت سلطنة عمان، مساء الاثنين، انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر، بمنطقة مطلة على بحر العرب، على بُعد 25 ميلا بحريا جنوب شرق منطقة رأس مدركة بولاية الدقم العمانية.
جاء ذلك بحسب ما نقله "مركز الأمن البحري" عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.
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ووفق المصدر ذاته، "وقع انقلابُ ناقلة نفط ترفع علم جمهورية القمر المتحدة على بعد 25 ميلًا بحريًّا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم".
وأضاف: "استوجب ذلك تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية"، دون تفاصيل أكثر.
وتتميز الدقم، الواقعة في محافظة الوسطى على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان والمطلة على بحر العرب، بموقع اقتصادي استراتيجي، وفق معلومات عمانية. (الاناضول)
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