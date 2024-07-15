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عربي-دولي

قبل 10 أيام من الأولمبياد.. هجوم بسكين على جندي في باريس

Lebanon 24
15-07-2024 | 17:58
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جُرح عسكري فرنسي طعناً بسكّين في هجوم في باريس.
وقد أكدت المعلومات أنه "تمّ توقيف المشتبه به".
وأشار الوزير في منشور على منصة "إكس" إلى أنّ "حياة العسكري المصاب ليست بخطر، علماً أنّ الجندي أصيب في الكتف.
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ويأتي الهجوم قبل أقلّ من أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وأعرب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في منشور على "إكس" عن تضامنه مع العسكري المصاب.

وتابع: "الدعم والامتنان لقواتنا المسلّحة التي تشارك أكثر من أي وقت مضى في ضمان أمن الفرنسيين".
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