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عربي-دولي
جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ 3 هجمات عسكرية بحرية بطرق مختلفة
Lebanon 24
15-07-2024
|
18:23
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قالت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أنها "نفذت ثلاثة عمليات عسكرية، بطرق مختلفة، في البحر الأحمر والبحر المتوسط".
وأشارت إلى أنها "استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيرات وصواريخ باليستية".
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كما لفتت إلى استهداف ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.
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