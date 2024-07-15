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عربي-دولي

جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ 3 هجمات عسكرية بحرية بطرق مختلفة

Lebanon 24
15-07-2024 | 18:23
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قالت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أنها "نفذت ثلاثة عمليات عسكرية، بطرق مختلفة، في البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وأشارت إلى أنها "استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيرات وصواريخ باليستية".
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كما لفتت إلى استهداف ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.
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