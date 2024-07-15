جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ 3 هجمات عسكرية بحرية بطرق مختلفة

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قالت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أنها "نفذت ثلاثة عمليات عسكرية، بطرق مختلفة، في البحر الأحمر والبحر المتوسط".وأشارت إلى أنها "استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيرات وصواريخ باليستية".كما لفتت إلى استهداف ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.