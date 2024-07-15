Advertisement

عربي-دولي

بضمادة تغطي أذنه.. ترامب "يتأثر" في أول إطلالة علنية بعد محاولة اغتياله (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1223066-638567074238695281.png
Doc-P-1223066-638567074238695281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، علنا لأول مرة، منذ محاولة اغتياله التي تعرض لها قبل أيام خلال تجمع في بنسلفانيا.

وظهر ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، أمس الاثنين، بينما وضعت ضمادة تغطي كامل أذنه اليمنى التي أصيبت برصاصة قبل أيام.

وبدا ترامب متأثرا من الحادث الذي تعرض له، وظهر وكأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات، وكان ظهوره "خافتا" على غير العادة، حيث اعتاد على بث "طاقته المشعة" التي طالما أظهرها في كل ظهور علني سابق له.
 
 
Advertisement
 
ولاقى دخول ترامب تصفيق حادّ من الجمهور، بينما رفع قبضته في الهواء لتحيّتهم.

وكان ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال حين أطلق مسلح النار عليه خلال تجمع انتخابي، السبت الماضي، في باتلر بولاية بنسلفانيا.

واختار الحزب الجمهوري رسميا، أمس الاثنين، دونالد ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.(سكاي نيوز)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2024-07-16
00:54 | 2024-07-16
00:45 | 2024-07-16
00:34 | 2024-07-16
23:45 | 2024-07-15
23:41 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24