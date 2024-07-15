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بعد تأييده الرسمي له.. ماسك يتعهد بتخصيص 45 مليون دولار شهريا لحملة ترامب الرئاسية

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:17
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قام الملياردير الأميركي الشهير، إيلون ماسك، بالتعهد بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائقة، تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، عن أشخاص مطلعين على الأمر.
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وكان ماسك، مالك "تيسلا" ومنصة "اكس"، قد أعلن السبت تأييده الرسمي لترامب في السباق الانتخابي في تشرين الثاني المقبل.

وفي تعليق على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".

وكان الملياردير إيلون ماسك قد تبرع قبل أيام لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان ماسك قد انتقد علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سنه، لكنه لم يعلن بشكل رسمي دعم أحد المرشحَين في انتخابات تشرين الثاني. (سكاي نيوز)

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