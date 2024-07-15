28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تأييده الرسمي له.. ماسك يتعهد بتخصيص 45 مليون دولار شهريا لحملة ترامب الرئاسية
Lebanon 24
15-07-2024
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الملياردير الأميركي الشهير، إيلون ماسك، بالتعهد بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائقة، تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، عن أشخاص مطلعين على الأمر.
Advertisement
وكان ماسك، مالك "تيسلا" ومنصة "اكس"، قد أعلن السبت تأييده الرسمي لترامب في السباق الانتخابي في تشرين الثاني المقبل.
وفي تعليق على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".
وكان الملياردير إيلون ماسك قد تبرع قبل أيام لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وكان ماسك قد انتقد علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سنه، لكنه لم يعلن بشكل رسمي دعم أحد المرشحَين في انتخابات تشرين الثاني. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
09:16 | 2024-07-15
15/07/2024 09:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
04:43 | 2024-07-15
15/07/2024 04:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
04:00 | 2024-07-15
15/07/2024 04:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:59 | 2024-07-16
شركة اتصالات كبرى تسرح 300 موظف في الكويت
00:54 | 2024-07-16
المغرب.. السجن لرجل ادّعى وجود قنبلة لتأخير إقلاع طائرته
00:45 | 2024-07-16
بعد فشله بالأولى.. بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدّداً "في أيلول"
00:34 | 2024-07-16
من بينهم مجموعة "تساف 9"... الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل
23:45 | 2024-07-15
لدعهما إسرائيل في حرب غزة... محكمة ترفض دعوى على إدارة بايدن
23:41 | 2024-07-15
جرح عسكري في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 08:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 08:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 08:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24