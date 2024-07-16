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عربي-دولي

بعد فشله بالأولى.. بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدّداً "في أيلول"

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:45
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أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الاثنين، عزمه على أن يخوض "في أيلول" المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية يونيو، وكان أداؤه فيها كارثياً.
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وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" NBC التلفزيونية "سأناظره في الوقت الذي اتّفقنا فيه على المناظرة (...) في ايلول".
وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في يونيو وكان أداء بايدن فيها كارثياً.

وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عمّا إذا بايدن سيعيد الكرّة وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديمقراطيين بانسحابه من السباق الرئاسي.

ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية، أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.
وخلال مقابلته مع "إن بي سي" شدّد بايدن على "مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره.

وقال "أفهم لماذا الناس يقولون (يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاماً؟). هذا سؤال مشروع".
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