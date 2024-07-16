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عربي-دولي

الجيش الروسي يدمر 4 مسيرات شمال روستوف وطائرة ميغ 29 أوكرانية

Lebanon 24
16-07-2024 | 01:14
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف غولوبيف في بيان عبر تلغرام: “في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار”.
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كما أفاد بأنه “بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي”.
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