الجيش الروسي يدمر 4 مسيرات شمال روستوف وطائرة ميغ 29 أوكرانية

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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.وأضاف غولوبيف في بيان عبر تلغرام: “في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار”.كما أفاد بأنه “بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي”.