31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لافروف يصل نيويورك لترؤس اجتماعات وزارية في مجلس الأمن الدولي
Lebanon 24
16-07-2024
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الليلة الماضية إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي.
وفي الأول من تموز انتقلت رئاسة مجلس الأمن إلى روسيا لمدة شهر.
Advertisement
ومن المقرر أن يفتتح لافروف اليوم الثلاثاء مناقشة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف لصالح إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، والأربعاء سيترأس اجتماعا وزاريا لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن برنامج زيارة لافروف لم يكتمل بعد، فيما أبدى عدد من الدول اهتماما بعقد لقاءات ثنائية معه.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحافيين إن الولايات المتحدة لم تطلب تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش الفعاليات الأممية في نيويورك. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
09:16 | 2024-07-15
15/07/2024 09:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
14:00 | 2024-07-15
15/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
13:51 | 2024-07-15
15/07/2024 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
14:47 | 2024-07-15
15/07/2024 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2024-07-16
محاولة اغتيال ترامب تخلط الأوراق.. تداعيات "عابرة للحدود"!
05:50 | 2024-07-16
في أجواء تهديد "رباعية قاتلة".. بريطانيا تعزز قواتها المسلحة
05:30 | 2024-07-16
The National Interest: محاولة إغتيال وأزمة شرعية
05:22 | 2024-07-16
زفاف تحوّل إلى ساحة معركة... شاهدوا بالفيديو ماذا جرى!
05:16 | 2024-07-16
ضابطان إسرائيليان بارزان تعرّضا للإعتداء... إليكم ما حصل معهما
05:06 | 2024-07-16
مرض خطير يُصيب الإسرائيليين ويقتل 32 شخصاً... ما هو؟
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 13:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 13:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 13:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24