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الجيش الإسرائيلي يكشف: العديد من الدبابات تضررت وخرجت من الخدمة

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:49
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أكد الجيش الإسرائيلي أن العديد من الدبابات تضررت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه بسبب ذلك اضطر إلى تأجيل التدريبات على المدرعات حتى تشرين الثاني 2025.
جاء ذلك في معرض رد الجيش الإسرائيلي على التماس تم تقديمه للمحكمة العليا في إسرائيل بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك لا يمكن فتح وحدات مدرعات نسائية.
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وقال الجيش الإسرائيلي في رده إنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب "عواقب الحرب"، مبينا أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الدبابات التي تسمح له بتدريب النساء المقاتلات عليها، على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "آي 24".


ويزعم الجيش الإسرائيلي إنه على ضوء ذلك ستؤجل التدريبات على المدرعات عاما، حتى شهر تشرين الثاني 2025، بعد أن تبين لقائد الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي عدم إمكانية إجراءها بموعدها "نظرا للوضع الأمني غير العادي وتداعيات الحرب".


 واعتبر هاليفي أنه "نظراً للوضع الأمني الاستثنائي وتداعيات الحرب العنيفة على المدرعات، كما سيتم تفصيله أدناه، فإنه من غير الممكن إجراء التدريبات".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضًا إن العديد من الدبابات تضررت وتم إخراجها من الخدمة حاليًا، ولا يتم استخدامها للقتال أو التدريب. ومن غير المتوقع أيضًا أن تقدم إسرائيل دبابات جديدة في المستقبل القريب.
وقال الجيش الإسرائيلي "هذا يعني أن كمية الدبابات المتوفرة حاليا في سلاح المدرعات ليست كافية، سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التدريبات في نفس الوقت". (سكاي نيوز)
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