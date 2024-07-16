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عربي-دولي
مرض خطير يُصيب الإسرائيليين ويقتل 32 شخصاً... ما هو؟
Lebanon 24
16-07-2024
|
05:06
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد من تمّ الإبلاغ عن وفاتهم جراء إصابتهم بحمى غرب النيل، بلغ 32 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد من تمّ تشخيص إصابتهم بحمى غرب النيل، المرض الناجم عن لدغات البعوض، بلغ 440 شخصا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وأوضحت الوزارة أنه "بشكل عام فإن حوالي 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض الفيروسي، وأن حوالي 20% من المصابين سوف تظهر عليهم أعراض متفاوتة الخطورة، بما في ذلك الحمى والتوعك العام والصداع أو آلام الجسم العامة، كما سوف تظهر المضاعفات العصبية لدى أقل من 1% من المصابين. (سكاي نيوز)
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