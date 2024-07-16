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عربي-دولي

منطقة قريبة من لبنان يقصفها "الحزب"... هذا ما فعله إسرائيليّ بمنازلها (صور)

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:36
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إعتقال مواطن انتحل صفة ضابط في وحدة خاصة وقام بسرقة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه "في نهاية التحقيق الذي قام به ضباط شرطة منطقة الشمال، تم اعتقال أحد سكان إيلات الذي تظاهر بأنه ضابط في وحدة خاصة، ووصل إلى مواقع سقوط الصواريخ في كريات شمونة مرتديا زيّ الجيش الإسرائيلي، وقام بوضع اللثام واقتحم وسرق عددا من منازل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كريات شمونة". (روسيا اليوم)
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اعتقال إسرائيلي انتحل صفة ضابط وسرق منازل في مستوطنة كريات شمونة (صور)
 
اعتقال إسرائيلي انتحل صفة ضابط وسرق منازل في مستوطنة كريات شمونة (صور)
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