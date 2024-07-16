نتنياهو إلى واشنطن... برفقة معدات وفريق أمنيّ

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية في طريقها إلى واشنطن.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الطائرة تحمل على متنها معدات وفريقا أمنيا استعدادا لزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.وأشارت إلى أن طائرة نتنياهو ستقوم برحلتين منفصلتين إلى واشنطن لتسهيل الرحلة. (سكاي نيوز)