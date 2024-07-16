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عربي-دولي

"فايننشال تايمز": هل تكون الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الإنتخابات؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية قالت إنّه حتى اللحظة التي أصابت فيها رصاصة قاتل محتمل أذن المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، بدت الانتخابات الرئاسية الأميركية وكأنها صدام تراجيدي بين "المدانين" و"الضعفاء".
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وقالت الصحيفة أنّ "كارثة أداء الرئيس الأميركي المسنّ جو بايدن في المناظرة الأخيرة مع سلفه المسنّ تقريباً، أدى إلى تغذية شعور متزايد بأنّ الديمقراطية الأميركية في خطر، بغض النظر عمن سيفوز في تشرين الثاني".

وبحسب ما تابعت، فقد زادت محاولة اغتيال ترامب من حدّة هذا الشعور بالأزمة بشكلٍ كبير. كما أنّ "الاندفاع الرهيب للعنف في الحملة الانتخابية جلب معه شبح تحول الديمقراطية إلى حرب أهلية".

واعتبرت الصحيفة أنّ "هذا العام قد يكون هو العام الذي تفقد فيه الانتخابات الأميركية سحرها أخيراً"، مشيرةً إلى أنّ "النقاد حول العالم يؤكدون بحق أنّ أميركا تواجه خياراً دراماتيكياً".

لكن وفق "فايننشال تايمز"، فإنّ "شيئاً ما قد تغير: فعند النظر من بعيد، لا يبدو التباين بين بايدن وترامب صارخاً كما كان في السابق. فالناس لا يرون سوى رجلين عجوزين لم يحظيا بشعبية كبيرة في السابق".

كذلك، أكدت أنّ هناك إجماعاً ناشئاً على أنّ المجتمع الأميركي في أزمة، والقوة الأميركية في انحدار، كما حدث في نهاية الاتحاد السوفييتي.

وفي غياب بعض التغييرات الجذرية، قد تكون الولايات المتحدة ونفوذها العالمي الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وكلما بدت أميركا في حالة أزمة وخطورة كلما كانت البلاد بحاجة إلى رئيس يستطيع التحدث عن المستقبل وتمثيله، بحسب الصحيفة.

كما رأت أنّ الأشهر المقبلة "ستشكّل النظرة إلى الديمقراطية الأميركية للصغير والكبير، المواطن والأجنبي على حد سواء"، لافتةً إلى أنّ "سحر الديمقراطية يكمن في قدرتها على التجديد والتصحيح الذاتي. ومن هذا المنطلق، لا يبدو فوز بايدن ولا فوز ترامب موعداً مع المستقبل، فبايدن مدافع عن عالم منقرض، بينما يخطئ ترامب للأسف في اعتبار الانتقام عظمة". (الميادين)
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