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إرتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار قرب مسجد في عمان إلى 6 أشخاص

Lebanon 24
16-07-2024 | 10:09
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ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار في محيط مسجد في مسقط إلى 6 أشخاص، بينهم شرطي، إضافة إلى مقتل المهاجمين الثلاثة، وفق ما أعلنت شرطة عُمان.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة "إكس": "أسفرت الحادثة عن وفاة 5 أشخاص وأحد رجال الشرطة، ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف". (العربية)
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