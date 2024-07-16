وزيرة إسرائيلية تلوّح بإسقاط الحكومة إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا

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هددت أوريت ستروك وزيرة المستوطنات الإسرائيلية من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، يوم الثلاثاء، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا.وقالت ستروك خلال زيارتها إلى معبر كرم أبو سالم إنه "إذا سحبوا جيش الدفاع من محور نيتساريم ومحور فيلادلفيا فسنقوم بتفكيك الحكومة"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.وأضافت وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو يدرك ذلك جيدا.وأطلقت الوزيرة ستروك هذا التهديد على الرغم من أن الاقتراح الإسرائيلي لصفقة الرهائن الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو شهر والذي يشكل أساس المفاوضات الحالية بين إسرائيل وحماس، وافقت تل أبيب على الانسحاب من ممر نيتساريم في اليوم 22 من وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، والانسحاب الكامل من قطاع غزة بأكمله في المرحلة الثانية.