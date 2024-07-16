نتنياهو: نخوضُ حربًا وليس عملية محدودة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه "يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحماس".

وأضاف في تصريح له أنّه "رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس".

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وأكّد أن إسرائيل تخوض حربا واسعة النطاق منذ 7 تشرين الأول وليس عملية محدودة، مشيرًا إلى أنّه "علينا إنهاء المهمة والانتصار على حماس والوحدة بيننا تتيح الاستمرار حتى النهاية".

وشدّد نتنياهو على أنّه "لا ننوي أن نخسر في قتالنا الحالي.. نقاتل طرفا إرهابيا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في تشرين الثاني". (الجزيرة)