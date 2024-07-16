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غالانت: لدينا "نافذة فرصة محدودة وعابرة" لإعادة مختطفينا من غزة

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:10
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن أمام بلاده "نافذة فرصة محدودة وعابرة" لإبرام اتفاق لإعادة الأسرى من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية للشهر العاشر.
وألقى غالانت، الثلاثاء، كلمة خلال احتفال رسمي بإحياء الذكرى العاشرة للحرب الإسرائيلية على غزة، المعروف إسرائيليا باسم "عملية الجرف الصامد" بين 8 تموز و26 آب 2014.
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ومتطرقا إلى الصفقة المطروحة حاليا، قال غالانت: "لدى إسرائيل نافذة فرصة محدودة وعابرة للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين".
وأضاف غالانت: "على إسرائيل واجب أخلاقي ومعنوي ووطني بإعادة المختطفين إلى منازلهم".
واعتبر أن "لدى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى القدرة وحرية العمل الكاملة للعودة إلى العمل العسكري القوي بعد أي صفقة، أينما ومتى لزم الأمر".
وادعى غالانت أن "الضغط العسكري (على حماس) له تأثير، والشروط للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين قد نضجت".
وتابع: "نحن على حافة تغيير سيؤدي إلى انهيار حماس. والعمل الحازم الذي قام به الجيش أوصلنا إلى نقطة الحسم". (الأناضول)
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