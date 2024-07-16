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عربي-دولي

نائب ترامب: العالم أصبح الآن مكانًا أكثر خطورة في عهد بايدن

Lebanon 24
16-07-2024 | 14:24
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ردد المرشح الجمهوري الجديد لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، الموقف الأولي لدونالد ترامب بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، مشددًا على أن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب بسرعة بدلاً من أخذ أي وقت تراه ضروريًا.
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وقال في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إن إسرائيل يجب أن تنتهي من هذه الحرب في أسرع وقت ممكن لأنه كلما طال أمدها أصبح الوضع أكثر صعوبة، وبعد الحرب، نريد إعادة تنشيط عملية السلام بين إسرائيل ودول المنطقة.
وبينما روج ترامب لهذه الفكرة في البداية، معربًا عن أسفه لأن إسرائيل "تخسر معركة العلاقات العامة" بسبب صور الدمار الواسع النطاق في غزة، غيّر مواقفه في الأشهر الأخيرة لعدم إغضاب المانحين الجمهوريين اليهود الكبار الذين يصرون على أن تأخذ إسرائيل وقتها ومسارها للعمل المطلوب.
كما ردد فانس حجة ترامب الأساسية في السياسة الخارجية بأن العالم أصبح الآن مكانًا أكثر خطورة في عهد بايدن مما كان عليه من قبل، مستخدمًا إسرائيل كمثال رئيسي.
وهاجمت الجماعات اليهودية الليبرالية بشدة فانس مباشرة بعد أن عينه ترامب نائبا له، معترضة على دعمه للسياسة الخارجية الانعزالية وسجله المثير للقلق من الفشل في إدانة معاداة السامية اليمينية.
وتشير الانتقادات الصريحة إلى شعور بعودة الحياة الطبيعية إلى النقاش السياسي بعد أيام من محاولة اغتيال ترامب، وهي الحياة الطبيعية التي انعكست في هجمات الجمهوريين الحادة على بايدن خلال الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. (الحدث)

 
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