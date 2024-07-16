Advertisement

عربي-دولي

مواجهات بين الشرطة واليهود "الحريديم" وسط إسرائيل

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:11
A-
A+

Doc-P-1223359-638567648333423787.jpg
Doc-P-1223359-638567648333423787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين (حريديم) قطعوا الطريق السريع 4 بالقرب من مدينة بني براك (وسط) احتجاجا على قرار تجنيدهم الإلزامي في الجيش.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العشرات من الحريديم قطعوا الطريق السريع "4" قرب بني براك عند تقاطع كوكا كولا متجهين جنوبا، احتجاجا على قرار تجنيدهم، لتندلع بعدها مواجهات من الشرطة التي حاولت تفريقهم.
Advertisement
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن المظاهرة غير قانونية وأمرت باستخدام إجراءات الفض، وقامت بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، وفق المصدر ذاته.
وجلس المتظاهرون على الطريق وحاولوا عرقلة حركة المرور، وردا على ذلك بدأت الشرطة بمحاولة إجلائهم، ما تسبب في اندلاع مواجهات.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو، يظهر قطع المحتجين للطريق وجلوس بعضهم أسفل عربات المياه العادمة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-07-16
18:52 | 2024-07-16
18:30 | 2024-07-16
18:07 | 2024-07-16
17:45 | 2024-07-16
16:38 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24