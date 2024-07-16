مواجهات بين الشرطة واليهود "الحريديم" وسط إسرائيل

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اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين (حريديم) قطعوا الطريق السريع 4 بالقرب من مدينة بني براك (وسط) احتجاجا على قرار تجنيدهم الإلزامي في الجيش.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العشرات من الحريديم قطعوا الطريق السريع "4" قرب بني براك عند تقاطع كوكا كولا متجهين جنوبا، احتجاجا على قرار تجنيدهم، لتندلع بعدها مواجهات من الشرطة التي حاولت تفريقهم.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن المظاهرة غير قانونية وأمرت باستخدام إجراءات الفض، وقامت بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، وفق المصدر ذاته.وجلس المتظاهرون على الطريق وحاولوا عرقلة حركة المرور، وردا على ذلك بدأت الشرطة بمحاولة إجلائهم، ما تسبب في اندلاع مواجهات.ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو، يظهر قطع المحتجين للطريق وجلوس بعضهم أسفل عربات المياه العادمة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين. (الاناضول)