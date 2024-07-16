اتهامات بوقوف إيران وراء محاولة اغتيال ترامب.. إليكم هذه التفاصيل

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ذكرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن "مصادر مطلعة" أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وقالت "سي.أن.أن" إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب، السبت الماضي، كان على صلة بالمؤامرة.وبحسب "سي.أن.أن" تثير الحادثة التي كادت أن تودي بحياة ترامب، أسئلة جديدة حول الثغرات الأمنية التي سجلت خلال تجمع يوم السبت في بتلر في ولاية بنسلفانيا.بالتوازي، ردت بعثة إيران بالأمم المتحدة على الأمر بالقول :"اتهامنا بمؤامرة ضد ترامب لا أساس لها وخبيثة".