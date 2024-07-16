Advertisement

عربي-دولي

اتهامات بوقوف إيران وراء محاولة اغتيال ترامب.. إليكم هذه التفاصيل

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1223370-638567666987256768.png
Doc-P-1223370-638567666987256768.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن "مصادر مطلعة" أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
Advertisement

وقالت "سي.أن.أن" إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب، السبت الماضي، كان على صلة بالمؤامرة.

وبحسب "سي.أن.أن" تثير الحادثة التي كادت أن تودي بحياة ترامب، أسئلة جديدة حول الثغرات الأمنية التي سجلت خلال تجمع يوم السبت في بتلر في ولاية بنسلفانيا.

بالتوازي، ردت بعثة إيران بالأمم المتحدة على الأمر بالقول :"اتهامنا بمؤامرة ضد ترامب لا أساس لها وخبيثة".
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-07-16
18:52 | 2024-07-16
18:30 | 2024-07-16
18:07 | 2024-07-16
17:45 | 2024-07-16
16:38 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24