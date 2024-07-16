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عربي-دولي

مصدران عراقيان: مسيّرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية

Lebanon 24
16-07-2024 | 18:07
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قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن "طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية غربي العراق".
وأضاف المصدران أنه "لم ترد أية تقارير عن وقوع إصابات".
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وقال مسؤول عسكري عراقي إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة".
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