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ترمب يتوعّد الصين برسوم جديدة

Lebanon 24
16-07-2024 | 18:30
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أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، رغبته في خفض الضرائب على الشركات الأميركية، وعزمه فرض رسوم جديدة على الصين.
وقال ترمب في مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك": "سأفرض رسوماً جديدة على الصين بين 60 و100 في المئة، و10 في المئة على الواردات من الدول الأخرى".
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وأضاف: "أريد خفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة ولم أعد أخطط لحظر "تيك توك".
وتابع: "سأسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب".
وأردف بالقول: "ينبغي أن يحجم المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات تشرين الثاني".
وقال: "لن أسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول قبل انتهاء فترة ولايته".
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