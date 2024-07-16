ترمب يتوعّد الصين برسوم جديدة

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أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، رغبته في خفض الضرائب على الشركات الأميركية، وعزمه فرض رسوم جديدة على الصين.وقال ترمب في مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك": "سأفرض رسوماً جديدة على الصين بين 60 و100 في المئة، و10 في المئة على الواردات من الدول الأخرى".وأضاف: "أريد خفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة ولم أعد أخطط لحظر "تيك توك".وتابع: "سأسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب".وأردف بالقول: "ينبغي أن يحجم المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات تشرين الثاني".وقال: "لن أسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول قبل انتهاء فترة ولايته".