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عربي-دولي

"داعش" يُعلن مسؤوليته عن هجوم المسجد في سلطنة عُمان

Lebanon 24
16-07-2024 | 18:52
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أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تلغرام" مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبّب بمقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.
ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ما قال إنه "تسجيل مصوّر للهجوم على موقعه على تطبيق "تلغرام".
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وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة".
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