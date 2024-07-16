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عربي-دولي

تحذير روسي للناتو: انضمام أوكرانيا للحلف "إعلان للحرب"

Lebanon 24
16-07-2024 | 23:29
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أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ان انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيكون إعلان حرب على موسكو وإن إظهار الحلف الحكمة هو فقط ما قد يمنع دمار الكوكب.

وتعهد زعماء الحلف في قمتهم الأسبوع الماضي بدعم أوكرانيا في "طريق لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك عضوية حلف الأطلسي"، لكنهم تركوا الباب مفتوحا بشأن الموعد الذي يمكن أن تنال فيه هذه العضوية.
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وفي حديث لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي"، قال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والصوت البارز بين صقور الكرملين، إن عضوية أوكرانيا ستتجاوز التهديد المباشر لأمن موسكو.

وأضاف في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء "سيكون هذا (انضمام أوكرانيا للحلف) في جوهره إعلانا للحرب".

وتابع قائلا: "الإجراءات التي يتخذها خصوم روسيا ضدنا منذ سنوات وتوسيع التحالف، تأخذ حلف شمال الأطلسي إلى نقطة اللاعودة".

وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا لم تهدد حلف شمال الأطلسي ولكنها سترد على محاولات الحلف للتوسع.

وشدد على أنه "كلما زادت هذه المحاولات، أصبحت ردودنا أكثر قسوة".(سكاي نيوز)


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