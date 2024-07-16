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عربي-دولي

السؤال الأخطر بشأن إطلاق النار على والده.. هذا ما طرحه نجل بايدن

Lebanon 24
16-07-2024 | 23:46
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قال دونالد ترامب جونيور، الثلاثاء، إن "انتهاكا خطيرا" حدث، السبت الماضي، أثناء محاولة اغتيال والده، الرئيس السابق، دونالد ترامب.  

وفي مقابلة مع  موقع "أكسيوس" عبّر دونالد جونيور عن استغرابه لوصول مسلح إلى سطح المبنى بالقرب من تجمع والده في بنسلفانيا.
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وقال "لا يمكن لشخص ما أن يصل ببساطة إلى السطح ببندقية في منطقة مزدحمة، ومع ذلك كنت أشاهد مقاطع فيديو لمدة خمس دقائق تفيد بأن هناك رجلاً على السطح يحمل مسدسًا". 

وتابع "هذا النوع من الأشياء لا يحدث عادة، لقد عملت مع هؤلاء الأفراد ولدي خلفية في الرماية، وهذا النوع من المواقف يشير إلى فشل أمني خطير".

وأضاف: "السؤال الرئيسي الذي لدي حول أحداث السبت هو: كيف استطاع شخص أن يقترب إلى هذا الحد ويبقى هناك لفترة طويلة؟".
 
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