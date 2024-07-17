صور جوية تسلط الضوء على أماكن تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف بغزة

أظهرت صور جوية جديدة، حجم الدمار الهائل، الذي لحق بقطاع غزة من شماله إلى جنوبه، بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت دخلت الحرب على القطاع يومها الـ285.



وكما البشر، حصد الحجر في قطاع غزة نتيجة ثقيلة لهذه الحرب، حيث أبيدت مربعات سكنية ومرافق ومستشفيات وأحياء عن بكرة أبيها.

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وأظهرت الصور الجوية، التي حصل عليها مراسلنا، كيف سويت أحياء كاملة بالأرض، وكيف تحولت بلدات وشوارع مأهولة ومكتظة بالمباني والبنى التحتية إلى أرض خاوية إلا من الركام، بفعل الغارات العنيفة والقصف الإسرائيلي المستمر. (روسيا اليوم)