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عربي-دولي

سيناتور أميركي يشير إلى "أسوأ قرار" لقمة الناتو في واشنطن

Lebanon 24
17-07-2024 | 02:13
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قال راند بول عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، إن الوعد بعضوية الناتو لأوكرانيا في قمة الحلف في واشنطن كان أسوأ قرار خلال هذه القمة.
 
 
وكتب السيناتور في مقالة لمجلة American Conservative: "اقتراح انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، هو أسوأ خيار ممكن".
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وشدد بول على أنه "يجب دعوة دول جديدة إلى الناتو، فقط إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسين أمن الدول الأعضاء في الحلف، لكن انضمام أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر الصدام المباشر بين الحلف وروسيا".
 
وأشار السيناتور إلى أن الحلف أضاع خلال قمته في واشنطن، فرصة للعمل نحو حل دبلوماسي للصراع الأوكراني بدلا من تشجيع المعاناة والموت والدمار.
 
وقال: "كان يجب على إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، أن تجد الشجاعة الضرورية لقيادة التحالف إلى مثل هذا الاستنتاج".
 
وفي وقت سابق، نُشر نص الإعلان المشترك للمشاركين في قمة الناتو في واشنطن، وتضمن بندا حول "مستقبل أوكرانيا في الحلف"، وفيه تم التأكيد على أن أوكرانيا تتمتع بالوضع السياسي الأكثر تكاملا مع الحلف.
 
وينص كذلك الإعلان على أن دول الناتو تعتزم مواصلة دعم نظام كييف "في طريقه الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل".
 
وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه لروسيا الاتحادية، وترسيخ وضع عدم الانحياز لأوكرانيا وخلوها من الأسلحة النووية واجتثاث النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. (روسيا اليوم)
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