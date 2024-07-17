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عربي-دولي
بعد اتهامها بالتورط بمخطط اغتيال ترامب.. طهران ترد: "اتهامات مغرضة"
Lebanon 24
17-07-2024
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03:01
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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، رفضها الاتهامات "المغرضة" الواردة في الإعلام الأميركي بضلوعها في مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران "ترفض بقوة أي ضلوع لها الهجوم المسلح الأخير على ترامب"، فيما قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إن الحديث عن خطة سابقة لقتل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية "اتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة".
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وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مسؤول أميركي إن جهاز الخدمة السرية أبلغ حملة ترامب بوجود تهديد متزايد.
ورفض البيت الأبيض التعليق، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يوم السبت كان له أي شركاء أجانب أو أميركيين.
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق منذ سنوات من انتقام طهران من ترامب بسبب أمره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020. (العربية)
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