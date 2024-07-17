الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أكثر من 25 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أنه "قصف وفكك أهدافا بما في ذلك خلايا ومنصات إطلاق استخدمت لإطلاق الصواريخ على سديروت" أمس الثلاثاء، مؤكدا ضرب أكثر من 25 هدفا في جميع أنحاء القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم أمس الثلاثاء "رصد 3 قذائف أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة سديروت. وردا على ذلك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بسرعة أهدافا في المنطقة التي أطلقت منها القذائف".

وأضاف بيان الجيش، أن "قواته تواصل عملياتها الاستخبارية الدقيقة في منطقة رفح"، مشيرا إلى أنه "في إحدى العمليات، تعرفت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على خلية إرهابية وقاذفة كانت تستخدم لإطلاق النار على قوات الجيش وقامت بالقضاء عليها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وعن العمليات في وسط القطاع، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن قواته تواصل قوات عملياتها في وسط قطاع غزة، حيث "تقضي على الإرهابيين وتفكك الهياكل المستخدمة لمراقبة الجنود في المنطقة".

وكشف الجيش الإسرائيلي أنه خلال اليوم الماضي، "ضرب سلاح الجو أكثر من 25 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الهياكل العسكرية والبنية التحتية والخلايا والمنشآت المفخخة، مضيفا أن سلاح الجو تمكن من القضاء على عنصرين تابعين لحماس أحدهما قناص، في شمال غزة". (روسيا اليوم)