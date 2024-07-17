نتنياهو يتكلم عن عملية رفح: آخر كتيبة لحماس متواجدة هناك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحقق أهدافها من خلال الضغط السياسي والعسكري.

وأضاف في تصريح له اليوم الأربعاء أن الجيش يتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة المختطفين، لافتا إلى أن إسرائيل تمكنت من إضعاف قدرات حماس العسكرية.

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وشدّد نتنياهو على أن المعارك المستمرة دفعت بالجيش إلى دخول رفح، وسبب العمليات هناك هو القضاء على آخر كتيبة لحماس، مضيفا:" حماس في حالة ضغط حاليا بسبب إصراري على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون".

وفي رد على تساؤلات من أحزاب المعارضة، قال نتنياهو: "لن أرد على كل الافتراءات التي وجهتموها لي".