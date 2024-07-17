Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتكلم عن عملية رفح: آخر كتيبة لحماس متواجدة هناك

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1223562-638568176710780829.jpg
Doc-P-1223562-638568176710780829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحقق أهدافها من خلال الضغط السياسي والعسكري.
 
وأضاف في تصريح له اليوم الأربعاء أن الجيش يتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة المختطفين، لافتا إلى أن إسرائيل تمكنت من إضعاف قدرات حماس العسكرية.
Advertisement
 
وشدّد نتنياهو على أن المعارك المستمرة دفعت بالجيش إلى دخول رفح، وسبب العمليات هناك هو القضاء على آخر كتيبة لحماس، مضيفا:" حماس في حالة ضغط حاليا بسبب إصراري على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون".
 
وفي رد على تساؤلات من أحزاب المعارضة، قال نتنياهو: "لن أرد على كل الافتراءات التي وجهتموها لي".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2024-07-17
08:05 | 2024-07-17
08:01 | 2024-07-17
07:57 | 2024-07-17
07:24 | 2024-07-17
07:00 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24