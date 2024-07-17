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عربي-دولي

عن سيناريو انضمام روسيا إلى الإتحاد الاوروبي.. هذا ما كشفه ميدفيديف

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:07
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الأربعاء، أن حلف الناتو كان ربما مستعدا لقبول روسيا في عضويته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لو تفككت إلى عدة أجزاء وتخلت عن الأسلحة النووية.

وذكّر مدفيديف في حوار مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية بأنه "بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اتبعت روسيا سياسة التقارب مع الغرب. وفي تلك اللحظة كان من الممكن أن يصبح انضمام بلادنا إلى الناتو أحد السيناريوهات. وكان الهدف من وراء ذلك هو إيجاد فرصة للابتعاد عن تقسيم أوروبا إلى كتل عسكرية متنازعة، وتجاوز آثار الحرب الباردة، وإيجاد فكرة مشتركة لتكون أساسا لتعزيز الأمن الجماعي".
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وتابع: "وقتها ضاعت الفرصة. والأحداث في يوغوسلافيا وقصف بلغراد وانتهاك جميع قواعد القانون الدولي، بدد الأوهام السابقة بشكل نهائي".
 
مع ذلك شكك مدفيديف في إمكانية قبول روسيا باعتبارها وريثا للاتحاد السوفييتي، في عضوية "الناتو" في التسعينيات، مشيرا إلى أن الأمر بدا "مخيفا وخطرا".
 
وأعاد مدفيديف إلى الذاكرة كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال فيه إن الرئيس الأميركي بيل كلينتون خلال اجتماع لهما عام 2000، أعرب له في البداية عن دعمه لفكرة انضمام روسيا إلى "الناتو"، لكنه تراجع عنها بعد اجتماع مع فريقه مشيرا إلى أن "الآن هذا مستحيل".
 
وحسب مدفيديف، فإن "حقيقة أن حلف شمال الأطلسي قد رفضنا، يمكن للمرء أن يرى فيها ما يريده - مؤامرة من النخب الغربية ضد روسيا، أو بصيرة شعبنا، أو العناية الإلهية. وكل هذا سيكون صحيحا..". (العربية)

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