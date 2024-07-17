مخاوف من إصطدام كارثيّ... "الأفعى الشريرة" تقترب من الأرض في هذا التاريخ

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تشير التقديرات إلى أنه في عام 2029، سيمرّ كويكب أكبر من برج إيفل بالقرب من الأرض في حدث كان العلماء حتى وقت قريب يخشون أنه يمكن أن ينذر باصطدام كارثي.ويأمل العلماء الآن في فحص الكويكب "أبوفيس" أثناء اقترابه من الأرض في محاولة لتعزيز الدفاعات ضدّ الصخور الفضائية الأخرى.وأطلق العلماء اسم "أبوفيس" على الكويكب نسبة إلى الأفعى الشريرة في الميثولوجيا المصرية القديمة، والتي تعد رمزا للشر، حيث كان يعتقد أن الصخرة الفضائية في مسار تصادمي مع الأرض.وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن تمويل الأعمال التحضيرية لمهمة Ramses والتي سيتم من خلالها إرسال المركبة الفضائية إلى الكويكب لجمع معلومات بشأن حجمه وشكله وكتلته وطريقة دورانه، بينما يندفع عبر الفضاء.ويجب أن يتم إطلاق Ramses في نيسان 2028 للسماح للمركبة بالوصول إلى "أبوفيس" في شباط 2029، أي قبل شهرين من الاقتراب الوثيق من الأرض، لمرافقته خلال هذا المسار المثير. (روسيا اليوم)