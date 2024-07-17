تطوّر خلاف عائلي إلى معركة دموية في سوريا نتج عنها قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل، فقد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في خلاف بين عائلتين في قرية خرنوب الرعيدات بمنطقة تل حميس بريف القامشلي الشرقي بسوريا وذلك بسبب ازعاج من سائقي دراجات نارية.



وحسب المعلومات فإن الحادثة التي وقعت نتيجة خلاف بشأن السرعة الزائدة بالدراجة النارية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة.



وأدى الاقتتال إلى إحراق أكثر من 30 منزلا وسيارات وآليات زراعية في القرية، مما خلف دمارا كبيرا في الممتلكات.



وتسعى قوى الأمن الداخلي لحل الخلاف وسط نداءات بتدخل الجهات الأهلية لفض الاشتباك. (روسيا اليوم)