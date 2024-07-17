خسائر بشرية أوكرانية هائلة خلال 24 ساعة.. هذا ما كشفت عنه روسيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن إجمالي الخسائر الأوكرانية بلغ نحو 1980 جنديا خلال اليوم الماضي في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة.



ولفت البيان إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وتجاوزت خسائر العدو 170 عسكريا، كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بسط سيطرتها على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، واستهداف تشكيلات العدو في خاركوف ولوغانسك، حيث خسر الجيش الأوكراني نحو 650 جنديا".

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أضاف البيان:" ضربت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قوات العدو في دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 610 عسكريين، كذلك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك ووصلت خسائر العدو إلى حوالي 325 جنديا، كما وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وكبدت العدو خسائر تبلغ 125 عسكريا".

واستطرد البيان:" ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات العدو في زابوروجيه وخيرسون، وخسر العدو هناك نحو 100 جندي، بالاضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع للمعدات التقنية العسكرية".

ولفت البيان إلى إصابة مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 136 منطقة.

واسقطت القوات الروسية حسب البيان قنبلة موجهة من طراز HAMMER فرنسية الصنع وقذيفتين من راجمة الصواريخ HIMARS أميركية الصنع إضافة إلى 59 طائرة بدون طيار. (روسيا اليوم)